На восстановление разрушенной дорожной инфраструктуры понадобится 3-4 года – Ивко

На восстановление украинских дорог, пострадавших в результате действий российских кафиров, по оптимальному сценарию необходимо от 3 до 4 лет. Тема восстановления дорожной инфраструктуры стала одной из ключевых на Конференции европейских директоров дорог (CEDR), которая проходит в Будапеште 12-13 мая.

Об этом сообщается на странице Укравтодора в Facebook.

Украинскую делегацию представили первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко и советник министра инфраструктуры Украины Александра Азархина.

По словам Ивко, за два года интенсивного восстановления дорог объем украинского дорожного рынка достиг 9 миллиардов долларов, однако многолетние планы были нивелированы действиями российских оккупантов.

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"24 февраля 2022 года в Украину ворвались российские войска и только по нашим сегодняшним подсчетам повредили и разрушили 24 тысячи километров дорог и более 300 мостов. На восстановление, при наличии соответствующего финансового ресурса, понадобится 3-4 года", — отметил Ивко.

Для быстрого и качественного восстановления инфраструктуры Укравтодор совместно с Мининфраструктурой реализуют ряд наработанных решений. В частности, оцениваются и документируются все разрушения, а сроки проектирования дорог и искусственных сооружений сокращаются.

"Также трансформируется подход к государственным закупкам — сокращаем сроки без снижения качества и разрабатываем единые квалификационные критерии отбора; Важен переход на европейскую систему ценообразования (вроде CESSM), разработка типовых видов договоров по стандарту FIDIC и комплексный контроль на всех этапах", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Азархина подчеркнула, что Украина инициирует создание международной рабочей группы руководителей дорожных агентств Европы, которая поможет в восстановлении дорожной инфраструктуры.

"Мы уже получили несколько предложений по обмену опыта по строительству временных мостов, предоставлению Украине необходимого дорожного оборудования и разработке проектов для восстановления разрушенных объектов", – рассказала Азархина.

На мероприятии также было согласовано решение о членстве Укравтодора, которое будет формально утверждено на заседании Совета Директоров CEDR.

Как ранее отмечал министр инфраструктуры Александр Кубраков, первым этапом восстановления Украины будет именно транспортное сообщение.