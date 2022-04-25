На восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры Киевщины уже поступило 400 млн грн – ОП

Киевская область уже получила первую субвенцию в размере 400 миллионов гривен, выделенную на восстановление жилья и инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Это окна в домах, кровли, уборка, дороги и так далее. Для того, чтобы те здания, которые еще целые, в которых нужно просто, например, вставить окна – мы могли их вставить быстро и люди могли переехать и жить», - сказал он в комментарии каналу «Киев».

По его словам, в регионе сейчас продолжается быстрое восстановление электроэнергии, водоснабжения, мобильной связи и интернета.

"Мы понимаем, что следующим этапом нужно восстановить дома, которые можно быстро восстановить", - отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, как можно подать заявку на возмещение ущерба за разрушенные или поврежденные из-за войны с государством-террористом россией дома и квартиры. Для этого можно воспользоваться приложением «Дія» или обратиться физически в ЦНАП.