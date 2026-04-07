На восстановлении в Умани украли 1,4 млн грн: как собирались заработать на человеческом горе

Умань / © Офис Генерального прокурора

Во время восстановления девятиэтажного дома в Умани, который пострадал от ракетного удара РФ в апреле 2023 года, было присвоено 1,4 млн гривен бюджетных средств.

Речь идет о доме, в котором 28 апреля 2023 погибли 23 человека, среди которых было шестеро детей. Куда исчезли деньги на восстановление и кому придется за это отвечать — поделились в Офисе генерального прокурора.

В Умани на восстановлении поврежденного дома украли 1,4 млн гривен

В Офисе сообщили, что раскрыли схему незаконного завладения денежными средствами. По данным Черкасской областной прокуратуры, присвоил средства бывший директор подрядного предприятия.

Именно с ним были заключены договоры по результатам тендеров на восстановление в 2023-2024 годах.

Деньгами удалось завладеть методом внесения недостоверных данных в акты выполненных работ. Бывший директор предприятия умышленно завышал реальные цены на восстановление.

«Часть работ фактически не выполнялась или выполнялась частично, однако документы подписывались и становились основанием для оплаты», — объясняют в Офисе генпрокурора.

Бюджетные средства подрядчик получал в течение апреля-декабря 2024 года. Выводы экспертиз подтвердили незаконное завладение средствами на сумму более 1,4 млн грн.

Действия бывшего директора предприятия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (присвоение/расход в особо крупных размерах или организованное группой и служебный подлог).

Подозрение также получил инженер технадзора за служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Фото: пострадавший дом в Умани 28 апреля 2023 / © Офис Генерального прокурора

Фото: пострадавший дом в Умани 28 апреля 2023 / © Офис Генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора / © Офис Генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора / © Офис Генерального прокурора

Что известно о доме, пострадавшем от российской ракеты в Умани

Напомним, Россия атаковала Умань 28 апреля 2023 года в 04:20 утра. Две российские ракеты Х-101 попали в многоэтажку. Погибли 23 человека, из них шестеро — дети.

Тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что удар нанесли бомбардировщики Ту-95 из Каспийского моря.

В пострадавшем здании был уничтожен целый подъезд.