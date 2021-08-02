На востоке — жара, на западе — похолодание: прогноз погоды в Украине на вторник, 3 августа

На востоке — жара, на западе — похолодание: прогноз погоды в Украине на вторник, 3 августа

В Карпатах днем воздух прогреется до 21 °.

Во вторник, 3 августа, в Украине будет переменно облачная погода, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, на юге и востоке страны ночью 17-22°, днем 29-34°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

В Киеве 3 августа будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

На востоке жара, на западе похолодание – погода от Русланы Писанки

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