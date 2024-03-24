На ВОТ оккупанты заставляют население чествовать погибших в "Крокус Сити Холл"

Во временно оккупированных Россией украинских городах враг заставляет ходить на акции памяти погибших во время теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье и собирать деньги их родным.

Об этом движение "Жовта стрічка" сообщило в Телеграм.

"В Геническе, Скадовске, Энергодаре и Мелитополе насильственно заставляют участвовать в акциях по чествованию погибших в "Крокус Сити Холл", – говорится в сообщении.

Активисты информируют, что оккупанты заставляют пересылать деньги на так называемые счета семей погибших, а также насильно заставляют возлагать цветы на стихийные мемориалы в Геническе и Мелитополе.

Напомним, после массовой стрельбы и пожара в концертном зале в Московской области погибли более 133 человек. Подозреваемые уже задержаны, однако Кремль пытается обвинить Украину.

Украинская сторона практически сразу опровергла обвинения.

В Центре противодействия дезинформации СНБО также заявили, что теракт в РФ может стать операцией местных спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации.

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