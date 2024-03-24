На ВОТ оккупанты заставляют население чествовать погибших в "Крокус Сити Холл"

Также людей заставляют отправлять деньги семьям погибших.
Во временно оккупированных Россией украинских городах враг заставляет ходить на акции памяти погибших во время теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье и собирать деньги их родным.
Об этом движение "Жовта стрічка" сообщило в Телеграм.
"В Геническе, Скадовске, Энергодаре и Мелитополе насильственно заставляют участвовать в акциях по чествованию погибших в "Крокус Сити Холл", – говорится в сообщении.
Активисты информируют, что оккупанты заставляют пересылать деньги на так называемые счета семей погибших, а также насильно заставляют возлагать цветы на стихийные мемориалы в Геническе и Мелитополе.
Напомним, после массовой стрельбы и пожара в концертном зале в Московской области погибли более 133 человек. Подозреваемые уже задержаны, однако Кремль пытается обвинить Украину.
Украинская сторона практически сразу опровергла обвинения.
В Центре противодействия дезинформации СНБО также заявили, что теракт в РФ может стать операцией местных спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации.
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