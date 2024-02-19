На ВОТ Украины прибыли спецотряды из Кремля, чтобы "нарисовать" результат выборов для Путина – ГУР

Россия намерена сымитировать проведение так называемых "выборов президента" на оккупированных территориях. Для этого Кремль отправил на ВОТ специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых "избирательных комиссий".

Об этом сообщает ГУР МО.

Что должны сделать

Как отмечают в ГУР, до 10 марта 2024 отряды имеют:

отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях

предоставить прогноз "поддержки" Путина.

Также в кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на ВОТ Украины. Принять участие в псевдовыборах теперь можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность. Как видим, россияне в полном отчаянии.

"Такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления неблагонадежных украинцев для осуществления репрессий", — акцентируют в разведке.

Оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина и продвигают так называемую систему "мобильный избиратель". Она, в частности, позволяет проголосовать онлайн и без регистрации на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в ГУР сообщали, что враг ужесточает меры информационно-психологического влияния на украинцев в оккупации. Так, жителей оккупированной Херсонщины массово подсоединяют к российскому спутниковому телевидению под названием "Русский мир".

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