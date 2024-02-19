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На ВОТ Украины прибыли спецотряды из Кремля, чтобы "нарисовать" результат выборов для Путина – ГУР

На ВОТ Украины прибыли спецотряды из Кремля, чтобы "нарисовать" результат выборов для Путина – ГУР

Выборы президента РФ / Фото: Associated Press

Диктатору нужна картинка "поддержки" населения.

Россия намерена сымитировать проведение так называемых "выборов президента" на оккупированных территориях. Для этого Кремль отправил на ВОТ специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых "избирательных комиссий".

Об этом сообщает ГУР МО.

Что должны сделать

Как отмечают в ГУР, до 10 марта 2024 отряды имеют:

  • отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях
  • предоставить прогноз "поддержки" Путина.

Также в кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на ВОТ Украины. Принять участие в псевдовыборах теперь можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность. Как видим, россияне в полном отчаянии.

"Такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления неблагонадежных украинцев для осуществления репрессий", — акцентируют в разведке.

Оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина и продвигают так называемую систему "мобильный избиратель". Она, в частности, позволяет проголосовать онлайн и без регистрации на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в ГУР сообщали, что враг ужесточает меры информационно-психологического влияния на украинцев в оккупации. Так, жителей оккупированной Херсонщины массово подсоединяют к российскому спутниковому телевидению под названием "Русский мир".

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