На войне ликвидировали бывшего генерала СБУ, сбежавшего в Россию

Потери России в войне / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На войне против Украины погиб бывший генерал-майор СБУ Владимир Ляпкин, который после Майдана сбежал в Россию.

Об этом сообщило издание «Медиазона», которое самостоятельно проверило факт гибели одного из руководителей украинской спецслужбы во времена Януковича.

Сообщается, что Ляпкин служил в отряде «Барс-33» под позывным «Батый». Это подразделение российских оккупационных сил, в которое входят добровольцы, наемники и коллаборационисты, в частности бывшие украинские чиновники, которые перешли на сторону врага. Подразделение участвовало в боях на южном направлении.

Вместе с экс-генералом СБУ был убит бывший сотрудник МЧС из Подмосковья, полковник Эдуард Малов, служивший в этом же подразделении. Они оба ликвидированы были еще 17 марта. Об обстоятельствах их гибели неизвестно.

4 апреля 2026 года в подмосковном Нахабино прошли похороны 59-летнего экс-полковника МЧС Эдуарда Малова. На траурных лентах было написано «от командира и личного состава Барс-33».

В российской соцсети ВКонтакте также был опубликован некролог, посвященный смерти двух выпускников Ташкентского высшего общевойскового командного училища — Эдуарда Малова и Владимира Ляпкина. Оба окончили это училище в 1989 году.

Экс-нардеп и предатель Украины Олег Царев написал, что генеральское звание Ляпкина «де-факто сохранилось: он так и оставался для всех генерал-майором уже российских спецслужб». В публичных указах «Медиазоны» не нашла упоминаний о присвоении Владимиру Ляпкину звания генерал-майора ФСБ или любой другой силовой структуры.

Что известно об экс-генерале СБУ Ляпкине

Генерал-майор Владимир Ляпкин во времена Виктора Януковича занимал в СБУ должность начальника департамента оперативного документирования.

В его сферу ответственности входило прослушивание, наружное наблюдение, сбор информации.

Звание генерал-майора Ляпкин получил в 2013 году. Тогда же он лично участвовал в разгоне протестов на Майдане.

В феврале 2014 года, сразу после победы протестующих на Майдане, Ляпкин был уволен из СБУ. Он бежал в Россию, а затем поселился в оккупированном Крыму.

После начала войны и оккупации Херсона Ляпкин получил должность заместителя председателя так называемой «Государственной службы безопасности Херсонской области».

в 2025 году СБУ сообщила ему о подозрении в коллаборационистской деятельности через фильтрационные мероприятия и репрессии против мирного населения. После формальной ликвидации «Государственной службы безопасности» ее правопреемницей стало управление ФСБ по оккупированной Херсонской области.

Напомним, 5 апреля в России сообщили о смерти разработчика ракеты 3М22 «Циркон» Александра Леонова. Российский конструктор непосредственно отвечал за развитие гиперзвуковых технологий оккупантов.