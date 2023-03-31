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На войне погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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На войне погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов

Фото: Виталий Меринов.

У погибшего остались жена и двухлетняя дочь.

Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего дыхания", — подчеркнул мэр.

К слову, Меринов являлся членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, а также депутатом мэрии прошлого созыва. Также мастер спорта по боксу раньше служил в Нацгвардии.

У него остались жена и двухлетняя дочь.

Напомним, на войне в Украине за неделю погибли три добровольца из Польши.

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Дата публикации
Просмотры
4931
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