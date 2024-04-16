На войне погиб городской голова Лебедина Александр Бакликов

Он присоединился к Силам обороны осенью 2022 года.

На войне против российских оккупантов погиб городской голова Лебедина Александр Бакликов.

Об этом подтвердила Общественному подтвердила бывшая заместительница Александра Бакликова Елена Киреева.

О своем вступлении в ВСУ Бакликов сообщил 13 сентября 2022 года в Facebook " Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, погибающих за Украину, за каждого из нас".

Кроме того, о гибели Александра Бакликова также написали городской голова Тростянца Юрий Бова, глава Недригайловской общины Константин Волков.

Что еще известно об Александре Бакликове

Александр Бакликов родился в Лебедине. Там он работал токарем, учителем и был частным предпринимателем. В частности, олчаил МЧП "Крестина", МЧП "Альфа".

На должность Лебединского городского головы его избрали в 2015 году. Впоследствии его переизбрали и в 2020 году. За него проголосовали 4448 избирателей, что составляет 39,5% всех голосов. Всего на должность мэра Лебедина претендовало 10 кандидатов.

Впоследствии депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Лебедина. Уже через год, в мае 2022 года, суд восстановил в должности Александра Бакликова.

Напомним, известный украинский актер театра Андрей Доманский погиб на фронте.

Также мы сообщали, что на войне против российских захватчиков погиб бывший украинский гандболист Сергей Чуприн.

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