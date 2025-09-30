ТСН в социальных сетях

На войне погиб известный украинский актер и волонтер Андрей Нескубин (фото)

Андрей Нескубин погиб от авиабомбы на передовой.

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб музыкант, певец, актер Андрей Нескубин

Об этом сообщили представители культурно-общественного центра «Шелтер Плюс».

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели Андрея Нескубина, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Это невосполнимая потеря для страны, для города, для армии, для семьи. Андрей был талантливым музыкантом, певцом, актером. Он занимался волонтерской деятельностью и был участником многих проектов „Шелтер Плюс“, — говорится в сообщении.

Как стало известно, он находился на передовой и получил ранения, перенес операции, погиб от взрыва авиабомбы в 12 км от фронта, когда дежурил в штабе.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время выполнения боевого задания погиб мастер спорта Украины, многолетний инструктор, и выдающийся альпинист Тарас Цушко.

