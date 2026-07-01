На войне погиб музыкант и отец троих детей Игорь Ходжаниязов: что известно

Игорь Ходжаниязов / © соцмережі

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В боях за Украину погиб матрос, винницкий музыкант, историк традиционной музыки и программист Игорь Ходжаниязов. Жизнь защитника оборвалась 28 июня в результате прямого попадания управляемой авиационной бомбы (КАБ).

Об этом сообщила его жена Елена Шикура в Facebook.

Трагедия произошла в День Конституции Украины и в канун первого дня рождения младшего сына военного. У защитника остались трое малолетних детей.

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«Я была счастлива с тобой каждый день всех почти 13 лет нашей совместной жизни. Спасибо судьбе за этот бесценный подарок. Мы с тобой так много успели и так мало одновременно. Ты тоже мог бы сделать еще много полезного и выдающегося в разных сферах, которыми ты горел и где блестяще разбирался, вдохновляя многих. Мы будем жить и обещаю радоваться. Буду воспитывать детей счастливыми и достойными людьми, которым ты был, Солнце мое», — написала жена Елена Шикура.

Что известно об Игоре Ходжаниазове

В гражданской жизни Игорь Ходжаниязов был разносторонним человеком: работал программистом и переводчиком, исследовал историю традиционной музыки. Он стал одним из основателей литературного объединения «Новый кабак» и играл в музыкальной группе «Mashala Doza».

Коллеги и знакомые вспоминают погибшего как глубокого, светлого и чрезвычайно эрудированного человека. В частности, Нина Паскал отметила его особое увлечение балканскими и греческими мелодиями.

«Игорь был невероятно светлым, глубоким и творческим человеком. И именно таким он навсегда останется в нашей памяти и в звуках своего бузуки», — подчеркнула она.

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Знакомая погибшего Алла Пустовит назвала смерть Игоря невыразимой потерей для всего сообщества музыкальной фольклористики. Она вспомнила, что у него были уникальные знания о народной культуре.

«Я не знаю такого человека, который мог бы так глубоко разбираться в определенных вопросах. И радовалась, что наконец-то мир музыкальной фольклористики принял его к своему сообществу. О горловом пении, о гуцульской музыке, о том, где искать классные и новые мелодии гопаков, я могла спросить только у него», — добавила женщина.

По информации сестры военнослужащего, защитника похоронят в пригороде Винницы — селе Зарванцы, на Аллее защитников Украины.

Напомним, на войне против российских кафиров погиб призер Паралимпийских игр-2000 в Сиднее, украинский военнослужащий Игорь Боднар.

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