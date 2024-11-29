На войне погиб украинский поэт и военный Мирослав Герасимович

29 ноября Мирославу Герасимовичу должно было исполниться 57 лет.
На российско-украинской войне погиб поэт и прозаик Мирослав Герасимович (Кулик).
Об этом сообщил в Facebook брат поэта Тарас Кулик.
"В бою с Россией отдал свою жизнь мой брат – Мирослав Кулик в городе Авдеевка, Донецкой области", – написал он.
Брат поэта уточнил, что Мирослав Герасимович погиб 25 ноября.
"На цій землі, старі й малі,
Десь кожен з нас помре.
Тож це, вважай, удача –
Якщо ти смерть зустрів
– В борні за попіл предків
Дим рідних вівтарів".
Мирослав Герасимович (Кулик) родился в Луцке 29 ноября 1967 года. Сегодня ему должно было исполниться 57 лет.
Напомним, защищая Украину, на фронте погиб известный украинский артист Артем Ковбасинский. Он вернулся из Литвы на Родину почти с первых дней полномасштабной войны, чтобы отстаивать ее независимость.
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