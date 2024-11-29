На войне погиб украинский поэт и военный Мирослав Герасимович

29 ноября Мирославу Герасимовичу должно было исполниться 57 лет.

На российско-украинской войне погиб поэт и прозаик Мирослав Герасимович (Кулик).

Об этом сообщил в Facebook брат поэта Тарас Кулик.

"В бою с Россией отдал свою жизнь мой брат – Мирослав Кулик в городе Авдеевка, Донецкой области", – написал он.

Брат поэта уточнил, что Мирослав Герасимович погиб 25 ноября.

"На цій землі, старі й малі,

Десь кожен з нас помре.

Тож це, вважай, удача –

Якщо ти смерть зустрів

– В борні за попіл предків

Дим рідних вівтарів".

На фронте погиб поэт и прозаик Мирослав Герасимович / Фото: из соцсетей

Мирослав Герасимович (Кулик) родился в Луцке 29 ноября 1967 года. Сегодня ему должно было исполниться 57 лет.

Напомним, защищая Украину, на фронте погиб известный украинский артист Артем Ковбасинский. Он вернулся из Литвы на Родину почти с первых дней полномасштабной войны, чтобы отстаивать ее независимость.

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