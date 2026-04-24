На войне погибла известная продюсер и офицер Виктория Боброва: подробности

Виктория Квитка Боброва / © соцмережі

Реклама

На войне погибла лейтенантка Виктория Квитка Боброва, до полномасштабного вторжения работавшая в сфере кино- и телепроизводства. Защитница служила в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс» в должности офицера отделения коммуникаций.

Об этом сообщили в Кислицком лицее Сафьяновского сельского совета Одесской области.

Что известно о Виктории Бобровой

До присоединения к рядам Вооруженных Сил Украины она была известна в медийных кругах как линейная продюсер документальных лент и кастинг-директор художественных проектов.

Реклама

В рядах «Эдельвейса» Виктория Боброва занималась фиксацией событий на передовой и коммуникацией подразделения. Обстоятельства ее гибели пока не разглашаются.

Виктория Квитка Боброва / © соцмережі

Реакция родных и собратьев

Смерть защитницы подтвердила ее мать Ольга:

«Да, это правда, нет моего Цветка, нет моей дочурки. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая».

Комментарий Ольги Бобровой.

Побратим Богдан Флюнт в соцсетях, чей пост заняла Виктория, отметил ее профессионализм на службе:

Реклама

«Я много могу сказать о Вике, вместе жили и работали, была правой рукой всегда за время службы, достойным офицером, которая только переняла мою должность и обязанности и уже выполняла их на высшем уровне. Но это все потом, сейчас скажу, что это большая потеря, очень».

В Кислицком лицее упоминают выпускницу как творческую и сильную личность.

«Виктория была светлым, искренним и очень сильным человеком. В мирной жизни она любила петь, работала в сфере кино- и телепроизводства… Она умела видеть красоту в деталях и передавать истории через кадр. Как офицер отделения коммуникаций, она не только выполняла свой военный долг, но и продолжала говорить с миром на языке правды — через фотографии и истории, которые навсегда останутся свидетельством этой борьбы», — отметили в лицее.

Виктория Квитка Боброва / © соцмережі

