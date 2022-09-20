На войне в Украине погиб 27-летний доброволец из Нидерландов

В Украине погиб иностранный доброволец.
В войне против России погиб гражданин Нидерландов.
Об этом сообщает NOS.
Информацию о смерти гражданина Нидерландов подтвердили в Министерстве иностранных дел.
Место и обстоятельства смерти воина не разглашаются.
Отмечается, что это второй гражданин Нидерландов, погибший, воюя за Украину. В мае погиб 55-летний гражданин.
В Министерстве говорят, что сложно получить полное представление о количестве раненых и погибших, потому что нидерландцы часто едут сами и не информируют правительство о своей поездке.
В результате также неясно, сколько граждан Нидерландов сейчас активно участвуют в войне в Украине. В марте сразу после российского вторжения посольство Украины в Нидерландах сообщило, что к борьбе присоединились десятки голландцев.
Напомним, на фоне успешного контрнаступления ВСУ российские оккупанты и коллаборанты пытаются как можно быстрее подготовиться к так называемому "референдуму" о присоединении захваченных территорий в состав России.
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