Украина
1871
2 мин

На войне за Украину погиб экс-нардеп Роман Калиш

Бывший народный депутат Роман Калиш погиб на фронте.

Руслана Сивак
Роман Калиш

Роман Калиш / © facebook/Олег Ляшко

В боях с российскими оккупантами погиб бывший народный депутат Украины от Радикальной партии Роман Калиш. Жизнь защитника оборвалась в результате атаки вражеского беспилотника.

Об утрате сообщил лидер партии экс-нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Военный путь и мобилизация

До политической деятельности у Романа Калиша был значительный опыт работы в силовых структурах. В частности, он служил в спецподразделении «Альфа» Службы безопасности Украины. Он вышел на пенсию в звании подполковника, однако с началом полномасштабного вторжения РФ снова встал в ряды защитников и отправился на передовую.

Олег Ляшко напомнил, что Роман Калиш защищал Украину еще с 2014 года. В частности, он опубликовал архивное фото, сделанное сразу после деоккупации Славянска.

«На фото: мы с Романом в Славянске в июле 2014 года, на второй день после его освобождения от рашистов. Устанавливаем наш Флаг на здании местной СБУ, которое россияне превратили в застенки», — написал Ляшко.

Опубликовано фото Олега Ляшко с Романом Калишем. / © facebook/Олег Ляшко

Опубликовано фото Олега Ляшко с Романом Калишем. / © facebook/Олег Ляшко

Роман Калиш был народным депутатом Украины VIII созыва. О времени и месте прощания с воином пока не сообщается.

Напомним, в Ровенской области военный насмерть сбил 25-летнего парня: его родной брат погиб на фронте — мама за полгода потеряла двух сыновей.

Защищая Украину от врага, на фронте скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины, врач и музыкант, солист групп «Таємниця Третьої Планети» и «Будинок Грибоєдова» Николай Дзяк.

