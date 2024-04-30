На временно оккупированном Крымском полуострове раздались взрывы

В ночь на 30 апреля 2024 года в Крыму раздался ряд взрывов.

Об этом информируют очевидцы в социальных сетях и мониторинговые каналы.

Гвардейское, Джанкой и Симферополь — всего прогремело более 10 взрывов.

"Жители Симферополя и Джанкоя сообщают о серии громких взрывов в небе над городами. Предварительно "работает ПВО". Первые взрывы прогремели примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных взрывов", — говорится в сообщении в социальных сетях.

Крымский мост перекрыт.

Также сообщается о звуках взрывов во временно оккупированном Мариуполе. Есть сообщения и о взрывах в Херсонской области.

В социальных сетях взрывы уже назвали местью за Одессу.

Накануне посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский и Буданов придумали, как уничтожить Крымский мост: он упадет очень скоро!