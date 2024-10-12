На временно оккупированной Луганской области вспыхнула нефтебаза

Тревожная ночь ждала оккупантов.
В оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки горит нефтебаза.
Об этом утверждают местные паблики и жители.
Официальных комментариев от оккупационных "властей" нет.
Напомним, Генштаб сообщил о поражении в Феодосии морского нефтяного терминала, крупнейшего в Крыму. Это произошло в ночь на 7 октября.
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