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На временно оккупированной Луганской области вспыхнула нефтебаза

На временно оккупированной Луганской области вспыхнула нефтебаза

На фото видно огромное зарево / Фото: соцмережі

Тревожная ночь ждала оккупантов.

В оккупированных Ровеньках Луганской области после атаки горит нефтебаза.

Об этом утверждают местные паблики и жители.

Официальных комментариев от оккупационных "властей" нет.

Напомним, Генштаб сообщил о поражении в Феодосии морского нефтяного терминала, крупнейшего в Крыму. Это произошло в ночь на 7 октября.

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