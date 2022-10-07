На временно оккупированной территории Украины усиливается движение партизан — разведка

Работа состоит не только в уничтожении коллаборантов.

На временно оккупированных территориях Украины партизанское движение будет только усиливаться.

Об этом заявили в ГУР МО Украины.

А именно представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий в программе "Орестократия" рассказал подробности относительно партизанского движения и движения сопротивления на временно оккупированных территориях нашего государства.

Есть закон Украины о сопротивлении, там сказано, что, где, как надо делать, кто руководит, кто координирует эти вопросы. Соответственно, есть и успех: мы реально понимаем, как организовать, как поддержать, как скоординировать все наши усилия, и потому партизанское движение есть и будет только усиливаться", — сказал Скибицкий.

По его словам, сейчас идет мощное движение сопротивления в Крыму, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Скибицкий сообщил, что к партизанскому сопротивлению активно вовлекаются граждане, проживающие на оккупированных территориях.

"Кстати, все списки всех организовавших коллаборантов фальсифицировали так называемый референдум, вся информация есть, в том числе благодаря нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях, и с самого первого дня эта информация поступает в онлайн-режиме", — отметил он.

Россия, по его словам, пытается не просто держать линию фронта, а активно применять росгвардию, подразделения ФСБ для того, чтобы усилить и установить полный контроль над этими территориями.

"Но движение сопротивления есть, оно действует. Каждый день можно видеть его результаты, и патриоты свои задачи выполняют", — отметил представитель ГУР МО.

Напомним, жизнь в оккупированном Мариуполе только усугубляется. Так, на видео зафиксировали, как местные жители были вынуждены стоять в длинных очередях за гуманитарной помощью, которую иногда завозят российские кафиры.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.