На временно оккупированной территории Украины усиливается движение партизан — разведка

Работа состоит не только в уничтожении коллаборантов.
На временно оккупированных территориях Украины партизанское движение будет только усиливаться.
Об этом заявили в ГУР МО Украины.
А именно представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий в программе "Орестократия" рассказал подробности относительно партизанского движения и движения сопротивления на временно оккупированных территориях нашего государства.
Есть закон Украины о сопротивлении, там сказано, что, где, как надо делать, кто руководит, кто координирует эти вопросы. Соответственно, есть и успех: мы реально понимаем, как организовать, как поддержать, как скоординировать все наши усилия, и потому партизанское движение есть и будет только усиливаться", — сказал Скибицкий.
По его словам, сейчас идет мощное движение сопротивления в Крыму, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
Скибицкий сообщил, что к партизанскому сопротивлению активно вовлекаются граждане, проживающие на оккупированных территориях.
"Кстати, все списки всех организовавших коллаборантов фальсифицировали так называемый референдум, вся информация есть, в том числе благодаря нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях, и с самого первого дня эта информация поступает в онлайн-режиме", — отметил он.
Россия, по его словам, пытается не просто держать линию фронта, а активно применять росгвардию, подразделения ФСБ для того, чтобы усилить и установить полный контроль над этими территориями.
"Но движение сопротивления есть, оно действует. Каждый день можно видеть его результаты, и патриоты свои задачи выполняют", — отметил представитель ГУР МО.
Напомним, жизнь в оккупированном Мариуполе только усугубляется. Так, на видео зафиксировали, как местные жители были вынуждены стоять в длинных очередях за гуманитарной помощью, которую иногда завозят российские кафиры.
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