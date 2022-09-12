На временно оккупированных территориях Донецкой области исчез бензин на автозаправках: фото

Бензин стал резко в дефиците на территории, оккупированной боевиками "ДНР", а цены на газ поползли вверх.

На временно оккупированных боевиками "ДНР" территориях Донецкой области пропал бензин на АЗС.

Об этом сообщает канал "Типичный Донецк" в Telegram.

"Уже несколько дней водители в тревожном ожидании. На стелах АЗС у марок бензина нулевые показатели, только подорожавший газ до 28-29 рублей. На некоторых АЗС бензин есть, однако он продается по талонам", — говорится в сообщении.

Напомним, на фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ в Харьковской области командованию ВС РФ сейчас срочно нужна хоть какая-нибудь победа. В связи с этим был отдан приказ об активизации наступательных действий на отдельных участках фронта в Донецкой области.

По данным журналиста Романа Цымбалюка, 9 сентября возведены вражеские подразделения полка специального назначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" попытались занять один из населенных пунктов Донецкой области, однако попали в засаду ВС Украины и понесли потери.

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