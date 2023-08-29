На временно оккупированных территориях продолжается паспортизация

Россияне прибегают к угрозам.
Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно захваченных территориях Украины.
Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ.
"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области", — говорится в сообщении.
В частности, в населенном пункте Чаплинка оккупационная администрация заявила об обязательном получении паспорта РФ до 1 сентября. В случае невыполнения россияне угрожают конфисковать у местного населения недвижимое имущество.
Кроме того, от 23 августа оккупанты проводят рейды по выселению из жилищ граждан без регистрации места жительства и присвоения их имущества.
Как сообщалось, оккупанты придумывают новые методы принудительной паспортизации. На Донетчине и Запорожье россияне прибегают к разным методам морального давления, чтобы заставить больше граждан Украины получить паспорт страны-агрессорки.