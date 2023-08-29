На временно оккупированных территориях продолжается паспортизация

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области", — говорится в сообщении.

В частности, в населенном пункте Чаплинка оккупационная администрация заявила об обязательном получении паспорта РФ до 1 сентября. В случае невыполнения россияне угрожают конфисковать у местного населения недвижимое имущество.

Кроме того, от 23 августа оккупанты проводят рейды по выселению из жилищ граждан без регистрации места жительства и присвоения их имущества.

Как сообщалось, оккупанты придумывают новые методы принудительной паспортизации. На Донетчине и Запорожье россияне прибегают к разным методам морального давления, чтобы заставить больше граждан Украины получить паспорт страны-агрессорки.

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