На временно оккупированных территориях Украины рашисты мобилизуют на войну мужчин — Денисова

Принудительная мобилизация на захваченных в РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В городах, полностью или частично захваченных рашистской армией, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора.

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Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в окрестностях Мариуполя, контролируемых боевиками, принудительно мобилизуют мужчин. По информации жителей, мобилизованных планируют использовать в качестве "пушечного мяса" в уличных боях в городе для прикрытия вражеской армии и террористов так называемой "ДНР".

В Васильевке Запорожской области оккупанты начали проводить перепись мужского населения. Повести пока не вручают.

"Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая строго запрещается оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц, т.е. тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не есть, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах", — сообщила Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

Напомним, Верещук сообщила, что Россия ставит условие обмена пленными: военных – на военных, гражданских – на гражданских.

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