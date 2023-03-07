На временно захваченной Херсонщине детей заставляют учить российскую конституцию и петь гимн РФ на переменах

Во временно оккупированном Стрелковом Херсонской области россияне заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать вражескую историю, литературу и конституцию.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В населенном пункте Стрелковое Генического района временно занятой территории Херсонской области, в местных учреждениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты российской федерации, а также вражескую историю и литературу. Во время перемен детей заставляют учить и петь российский гимн", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецке девушки, работавшие официантками в кафе "Базилик", спели гимн Украины. Поэтому их освободили и заставили извиняться на камеру.

Кроме того, в Сочи оштрафовали россиянку за надпись "Слава Украине" на корейском языке в мессенджере. На 38-летнюю гражданку РФ составили протокол по статье о пропаганде нацистской символики.

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