Во временно оккупированных населенных пунктах все больше нехватки питьевой воды.

Оккупационные администрации на ВТО продолжают обострять гуманитарный кризис в регионах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных южанах Украины существенно растут цены и безработица.

Также существенно возрастает дефицит товаров первой необходимости, в том числе обычной питьевой воды. В то же время гауляйтер балицкий продолжает создавать в публичном пространстве другую реальность, рассказывая о «больших перспективах развития Запорожья в составе РФ».

Напомним, что в Мариуполе смертность — в 2,6 раза больше, чем в понедельник.

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