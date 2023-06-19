На временных оккупированных территориях в Украине обостряется гуманитарный кризис

Во временно оккупированных населенных пунктах все больше нехватки питьевой воды.
Оккупационные администрации на ВТО продолжают обострять гуманитарный кризис в регионах.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
На временно оккупированных южанах Украины существенно растут цены и безработица.
Также существенно возрастает дефицит товаров первой необходимости, в том числе обычной питьевой воды. В то же время гауляйтер балицкий продолжает создавать в публичном пространстве другую реальность, рассказывая о «больших перспективах развития Запорожья в составе РФ».
Напомним, что в Мариуполе смертность — в 2,6 раза больше, чем в понедельник.
Читайте также: