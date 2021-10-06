На время расследования нападения на журналистов "Схем" глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия

По словам Мецгера, дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.
Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов.
Об этом в среду, 6 октября, говорится в его заявлении.
"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", — отметил Мецгер.
По его словам, чтобы частично снять ущерб репутации банка, он безотлагательно написал заявление о сложении полномочий Председателя Правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке согласно соответствующим процедурам.
"Дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой", — резюмировал Мецгер.
Напомним:
- Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с главой госбанка. 4 октября во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером у съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи.
- Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленную видеозапись, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г ** но". Также из видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.
- Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
- Между тем в "Укрэксимбанке" считают, что информация, которая интересовала журналистов, является "банковской тайной". В своем официальном комментарии банкиры утверждают, что съемочная группа "без препятствования" покинула помещение, и рассматривают возможность "обращения в правоохранительные органы".