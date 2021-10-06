На время расследования нападения на журналистов "Схем" глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия

На время расследования нападения на журналистов "Схем" глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия

По словам Мецгера, дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов.

Об этом в среду, 6 октября, говорится в его заявлении.

"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", — отметил Мецгер.

По его словам, чтобы частично снять ущерб репутации банка, он безотлагательно написал заявление о сложении полномочий Председателя Правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке согласно соответствующим процедурам.

"Дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой", — резюмировал Мецгер.

Напомним:

Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с главой госбанка. 4 октября во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером у съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи.

во время интервью с главой госбанка. 4 октября во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером у съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленную видеозапись , на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г ** но". Также из видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.

, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г ** но". Также из видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали. Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Между тем в "Укрэксимбанке" считают, что информация, которая интересовала журналистов, является "банковской тайной". В своем официальном комментарии банкиры утверждают, что съемочная группа "без препятствования" покинула помещение, и рассматривают возможность "обращения в правоохранительные органы".

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