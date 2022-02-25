На время военного положения "Нафтогаз" будет поставлять газ предприятиям с долгами

На время военного положения "Нафтогаз" будет поставлять газ предприятиям с долгами

Компания упрощает условия поставки газа.

На время военного положения ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" упростит финансовые условия поставки газа потребителям.

В частности, планируется возобновить газоснабжение предприятиям, с которыми у компании есть договоры, но временно из-за задолженности прервала сотрудничество.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, приостанавливается договорное списание со счетов предприятий на счет ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг". Компания планирует продлить поставки природного газа для потребителей с 1 марта по годовой фиксированной цене согласно заключенным договорам.

АО "Укргазвыдобування" продолжает добывать газ на всех своих объектах за исключением ряда, которые находятся вблизи линии разграничения.

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