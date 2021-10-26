На все меньше часа: журналист повел дочь на вакцинацию и на собственном примере рассказал о процедуре

На все меньше часа: журналист повел дочь на вакцинацию и на собственном примере рассказал о процедуре

Дочь журналиста получила первую прививку вакциной Pfizer/BioNTech.

В Украине разрешили вакцинацию против коронавируса для детей от 12 лет. Журналист ТСН Яков Носков вместе со своей дочерью проверил, как эта норма работает в реальности.

Об этом журналист написал в своем Facebook.

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"Испытали приказ Минздрава о вакцинации детей в возрасте от 12 лет.... Первая доза – done! Да, силой никто никого не тянул. Даже не били", — написал Яков Носков.

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Журналист рассказал, что пришел с ребенком в поликлинику 26 октября. В обед, говорит, они были первыми, кто пришел за направлением для вакцинации. В медучреждении разъяснение приказа получили сегодня утром.

"В итоге: направление за подписью заведующего амбулаторией – 15 минут. заполнение анкеты в Центре вакцинации – 3 минуты. Время на то, чтобы вернуться в амбулаторию и поставить забытую печать – 10 минут. Возвращение в Центр вакцинации и внесение пациента в электронную базу – 15 минут. Укол – 3 минуты. В общей сложности меньше часа", — написал он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине разрешили прививку детей от 12 лет. Для этого в Министерстве здравоохранения рекомендуют одну вакцину – Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.

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