Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"На всех оккупантов хватит": Украина уже получила от партнеров большую партию ракет

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"На всех оккупантов хватит": Украина уже получила от партнеров большую партию ракет

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Украинские защитники получили большую партию ракет класса "воздух-воздух".

Украина уже получила от своих партнеров большую партию ракет, чтобы уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ

"От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что всех оккупантов хватит!", — подчеркнули украинские защитники.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

В Днепропетровской области полиция провела спецоперацию

В Днепропетровской области полиция провела спецоперацию
Следующая публикация