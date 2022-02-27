"На всех оккупантов хватит": Украина уже получила от партнеров большую партию ракет

"На всех оккупантов хватит": Украина уже получила от партнеров большую партию ракет

Украинские защитники получили большую партию ракет класса "воздух-воздух".

Украина уже получила от своих партнеров большую партию ракет, чтобы уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ

"От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что всех оккупантов хватит!", — подчеркнули украинские защитники.