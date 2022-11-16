На всех пограничных переходах из Украины в Подкарпатском воеводстве приостановили движение

На всех пунктах пропуска на границе с Украиной в Подкарпатском воеводстве приостановлено движение. Никто не может въехать или уехать из Польши.

Об этом пишет "Gazeta Wyborcza".

Также читайте Кулеба заявил, что Россия пытается продвинуть фейк о причастности Украины к взрывам в Польше

Представитель начальника Бещадского пограничного отдела Петр Закелярж заявил, что это украинская сторона приостановила проверки.

"После 19:00 на всех пунктах пропуска на границе с Украиной движение приостановлено. Никто не может въехать или уехать из Польши. Украинская сторона приостановила проверки", — сказал он.

О проблеме сообщил и мэр пограничного Перемышля Войцех Бакун: "У них с другой (украинской. – Ред.) стороны отключена электроэнергия. Трудно сказать, это сугубо технические проблемы, или к этому прилагаются другие проблемы".

В соцсетях таких рассказали о проблемах на пограничных переходах. "Граница не работает. Официально - из-за отсутствия интернета в Киеве".

В то же время в Госпогранслужбе пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что вечером, 15 ноября, взрывы прогремели в пограничном селе в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуве. По предварительным данным, туда прилетели российские ракеты. В результате атаки погибли два человека.

В Офисе президента Украины заявили, что удар по Польше – сознательные действия России. Комментируя этот инцидент, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО предоставить Украине самолеты и ПВО.

Сейчас в Польше проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск. В то же время советник ОП Алексей Арестович уверен, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет.

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своими украинским и американским коллегами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский: Россия ракетами ударила не только по Украине, но и Польше