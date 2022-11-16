На всех пограничных переходах из Украины в Подкарпатском воеводстве приостановили движение

Польша говорит, что проверку приостановила украинская сторона.
На всех пунктах пропуска на границе с Украиной в Подкарпатском воеводстве приостановлено движение. Никто не может въехать или уехать из Польши.
Об этом пишет "Gazeta Wyborcza".
Представитель начальника Бещадского пограничного отдела Петр Закелярж заявил, что это украинская сторона приостановила проверки.
"После 19:00 на всех пунктах пропуска на границе с Украиной движение приостановлено. Никто не может въехать или уехать из Польши. Украинская сторона приостановила проверки", — сказал он.
О проблеме сообщил и мэр пограничного Перемышля Войцех Бакун: "У них с другой (украинской. – Ред.) стороны отключена электроэнергия. Трудно сказать, это сугубо технические проблемы, или к этому прилагаются другие проблемы".
В соцсетях таких рассказали о проблемах на пограничных переходах. "Граница не работает. Официально - из-за отсутствия интернета в Киеве".
В то же время в Госпогранслужбе пока не прокомментировали эту информацию.
Напомним, что вечером, 15 ноября, взрывы прогремели в пограничном селе в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуве. По предварительным данным, туда прилетели российские ракеты. В результате атаки погибли два человека.
В Офисе президента Украины заявили, что удар по Польше – сознательные действия России. Комментируя этот инцидент, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО предоставить Украине самолеты и ПВО.
Сейчас в Польше проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск. В то же время советник ОП Алексей Арестович уверен, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет.
Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своими украинским и американским коллегами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.