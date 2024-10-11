На всей территории Украины объявили воздушную тревогу: что происходит

Поздним вечером в пятницу, 11 октября, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Как сообщают мониторинговые каналы, причиной стал взлет российских самолетов МиГ-31К — носителей сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

По информации Telegram-каналов, в воздух россияне подняли два МИГ-31К, которые выходят в зону вероятных пусков ракет.



Кроме того, на юге страны появились российские ударные дроны.

Напомним, перебазирование российских носителей аэробалистических ракет "Кинжал" МиГ-31К в Беларусь может свидетельствовать как о желании россиян сохранить эти самолеты от ударов украинских дронов, так и о попытках устроить провокации и держать в напряжении украинские Воздушные силы.

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