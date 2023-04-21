На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

С российского аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области взлетел МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В пятницу, 21 апреля, в 18:26 была объявлена воздушная тревога во всех областях Украины.

Как сообщают мониторинговые Telegram-каналы, причиной был взлет МиГ-31К ВКС РФ с российского аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат ранее сообщил, что в случае возможного нового массированного обстрела со стороны России количество ракет будет зависеть от того, сколько у оккупантов будет готово носителей.

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