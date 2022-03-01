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На всякий случай положите в карман клочок бумаги с контактными данными, чтоб ребенок не потерялся

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На всякий случай положите в карман клочок бумаги с контактными данными, чтоб ребенок не потерялся

Что делать, чтобы ребенок не потерялся, когда вы скрываетесь от выстрелов в укрытии? / pixabay.com

При эвакуации в укрытие из-за обстрелов возможна ситуация, когда маленький ребенок теряется в большой толпе людей. Что делать, чтобы ребенок не потерялся, читайте в материале ТСН.ua.

Вот какие советы дает патрульная полиция, чтоб ваш ребенок не потерялся в толпе или его можно было потом отыскать:

  • в карман одежды положите клочок бумаги (также можно наклеить наклейку на одежду) с вашими контактными данными ( ФИО ребенка, ФИО родителей, номер телефона родителей, адрес проживания ), также попробуйте выучить с ребенком эту информацию;
  • оденьте ребенка в яркую одежду, чтобы его можно было сразу увидеть в большой толпе людей;
  • если у ребенка есть наручные часы с GPS навигацией и SOS-кнопкой, обязательно наденьте их перед эвакуацией и научите малыша им пользоваться;
  • покажите ребенку людей, к которым он может обратиться за помощью, если потерялся, например, полицейских.

Также стоит уже сейчас обсудить с ребенком, как он будет действовать, если потеряется. Лучше всего делать это в форме игры: спросите, что ребенок сделал бы в той или иной ситуации, выслушайте ответ, а затем скорректируйте.

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