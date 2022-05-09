На выезде из Украины значительно возросло количество грузовиков: Львовская таможня сообщила о ситуации на пунктах пропуска

На выезде из Украины значительно возросло количество грузовиков: Львовская таможня сообщила о ситуации на пунктах пропуска

Водителей попросили воспользоваться международным автомобильным пунктом пропуска "Смольница — Кросьценко", где функционирует полоса движения для грузовиков (весом до 7,5 тонн).

На выезд из Украины перед пунктами пропуска "Шегини-Медика", "Рава-Русская-Гребенное" и "Краковец-Корчевая" значительно выросло количество грузовиков.

Об этом сообщили в Львовской областной государственной администрации со ссылкой на информацию из таможни.

По состоянию на 10.00 9 мая, на пунктах пропуска Львовской таможни в направлении "выезд из Украины" зафиксировано такое количество транспортных средств:

"Краковец-Корчевая": грузовых – 520; легковых – 0;

"Рава-Русская-Гребенное": грузовых – 510; легковых – 0;

"Шегини-Медика": грузовых 310; легковых – 0;

"Грушев-Строймеж": грузовых — 0 (полоса для грузовиков не предусмотрена); легковых – 0;

"Угринов-Долгобычув": грузовых – 0 (полоса для грузовиков не предусмотрена); легковых – 0;

"Смольница-Кросьценко": грузовых – 0; легковых – 0.

Как сообщалось, в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову 3 мая были повреждены три электрические подстанции. По информации главы Львовской области Максима Козицкого, ракетные удары нанесли стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 или Ту-160. Россияне выпустили шесть ракет по области, две сбили ПВО.

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