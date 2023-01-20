На выходных подморозит: прогноз погоды в Украине на 21-22 января

Ветер в субботу побудет сильным, в воскресенье стихнет до умеренного.

В эти выходные, 21-22 января, в Украину придет похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Уже в ближайшие выходные температура воздуха в большинстве областей Украины станет более умеренной, приближенной если не к морозам, то хотя бы вернется на свое сезонное место. В ночные часы уже подморозит землю, деревья и дороги", — отметила синоптик.

Так, по ее прогнозу, в течение дня 21-22 января в большинстве областей Украины ожидается +1+5 градусов тепла, 21 января в южной части еще задержатся более высокие градусы, +7+12, также в субботу где-то повыскакивают +5+7 в центральных областях.

Однако общая тенденция – нормальное похолодание, добавила Диденко.

Что касается осадков, то, по ее данным, мокрый снег и дождь пройдут 21 января в западных областях Украины, вечером охватят Житомирщину и Киевщину — подвинеться западный циклон. На остальной территории осадки маловероятны. В воскресенье, 22 января, в Украине сухо повсюду, разве что туман может увеличивать влажность воздуха.

В Киеве в субботу-воскресенье преимущественно без осадков, лишь в субботу вечером возможен небольшой дождь и мокрый снег. Юго-восточный ветер завтра сильнее, в воскресенье – слабее.

В ночные часы около нуля, местами небольшой "минус", поэтому осторожно, скользко, а в течение дня 21-22 января температура воздуха в столице будет составлять +2+4 градуса, отметила Диденко.

О снижении 21-22 января температуры в Украине сообщает и "УНИАН"

"В большинстве областей в дневное время будет от "нуля" до +6 градусов, только в отдельных областях и на юге будет теплее, +7+12. Ночью температура местами будет опускаться до -1...-4. В отдельных областях на на правом берегу Днепра пройдут дожди, но они не будут сильными", — говорится в сообщении.

В Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0, днем +4 градусов. В воскресенье ночью ожидается +1, а днем +3, пасмурно, сплошная облачность.

Прогноз на февраль-2023

Напомним, что ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет последний месяц этой зимы. Так, по его прогнозу, февраль будет теплым и почти бесснежным. В начале месяца Украину немного приморозит, а уже вторая половина февраля будет по-весеннему теплой.

Также, по данным синоптика, в этом году весна придет очень рано.

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