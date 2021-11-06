На выходных похолодает, будет туман, местами - мокрый снег: прогноз погоды на 6 и 7 ноября.

На выходных похолодает, будет туман, местами - мокрый снег: прогноз погоды на 6 и 7 ноября.

В ближайшие выходные, 6 и 7 ноября, в Украине будет постепенно холодать. Ночью и утром – туманы, местами густые – видимость составит до 200-500 метров. В гористых регионах возможен мокрый снег.

"На протяжении выходных движение воздуха над нашей территорией будет преобладать западных и юго-западных направлений. Соответственно уже более прохладная воздушная масса будет поступать и начнется постепенное снижение температуры. Но, в то же время, будет повышаться атмосферное давление, поэтому осадков будет меньше, а прояснений больше", — говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 НОЯБРЯ

В субботу, 6 ноября, в Украине, кроме юга, небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.

Ночью и утром в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м, первый уровень опасности.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10 градусов, в западных областях 1-6 градусов тепла. Днем 8-13 градусов, в южной части и восточных областях 13-18 градусов. На высокогорье Карпат ночью около 0 градусов, днем 3-6 градусов тепла.

В Киевской области 6 ноября ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем 10-12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 ноября 2021 года. / Укргидрометцентр

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 НОЯБРЯ

В воскресенье, 7 ноября, без осадков, лишь днем на Закарпатье слабый дождь.

Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября 2021 года. / Укргидрометцентр

Погода на 6-7 ноября 2022 года от Фроси Мельник

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