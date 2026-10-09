На выходных транспорт в Киеве будет ходить по-новому: все маршруты и схемы

Транспорт Киева изменит схему движения на выходных / © Facebook/Киевпастранс

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В ближайшие выходные — 10 и 11 октября — в Киеве ряд автобусов и один из троллейбусов временно изменят маршруты своего движения.

Об этом сообщил «Киевпасстранс».

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10 октября будут изменены маршруты автобусов №№ 2, 39, 49, 87, 95, 101 и троллейбусов № 34.

11 октября с изменениями движения будут курсировать маршруты автобусов №№ 31, 110, 112.

От начала до окончания сезонных ярмарок движение маршрутов будет организовано:

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10 октября

автобус №2 от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Виталия Скакуна по собственному маршруту, дальше — бульв. Вацлава Гавела — ул. Гарматная — просп. Берестейский до ул. Шолуденко. В обратном направлении без изменений

автобус № 39 будет организован по трассе: проспект Голосеевский — просп. Науки — ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) — ул. Лысогорская — пер. Лысогорский. В обратном направлении без изменений

автобус №49 от от ст. городской электрички «Березняки» до бульв. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, дальше — проспект Павла Тычины — Днепровская набережная, дальше по собственному маршруту

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автобус № 87 в направлении движения до ул. Митрополита Андрея Шептицкого от ст. м. «Осокорки» до бульв. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, дальше — просп. Павла Тычины — ул. Березняковская, далее по собственному маршруту

автобус № 95 в направлении Русановских садов от ст. городской электрички «Березняки» до ул. Юрия Шумского по собственному маршруту, дальше — просп. Павла Тычины — Днепровская набережная, далее по собственному маршруту

автобус №101 от станции метро «Почайна» до просп. Червоной Калины по собственному маршруту, дальше — ул. Рональда Рейгана — ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту

троллейбус №34 от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

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Движение транспорта 11 октября

автобус №3 1 по трассе: ст.м. «Политехнический институт» — просп. Берестейский — ул. Богдана Гаврилишина — ул. Митрофана Довнар-Запольского — ул. Дегтяревская — ул. Белорусская — ул. Деревлянская — ул. Юрия Ильенко — ул. Академика Ромоданова — ул. Загоровская — ул. Князя Владимира Мономаха — ул. Татарская;

автобусы № 110, 112 соответственно со ст. м. «Площадь Украинских Героев» и ст. м. «Лукьяновская» до ул. Радужной по своим маршрутам, далее — ул. Ивана Микитенко — ул. Сережупанников — ул. Игоря Юхновского, далее по собственным маршрутам. В обратном направлении без изменений

Напомним, в трех районах правого берега Киева утром в пятницу, 9 октября, приостановили движение части общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.

8 октября в Киеве из-за российской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии. В столице частично останавливалось движение электротранспорта и метро. Около 19:25 движение метро было возобновлено.

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