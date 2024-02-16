В выходные украинцев ждут погодные "качели": прогноз на 17-18 февраля

В выходные – 17-18 февраля – в Украине будет свежо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую ночь ожидается от 2 тепла до 4 мороза, а на востоке даже до -6-8 градусов.

В течение дня субботы потеплеет до +2+5 градусов, теплее всего будет в западных областях, +7+12 градусов. На востоке – холоднее всего, от 2 мороза до 2 тепла.

В воскресенье, 18 февраля, температурный режим – без особых изменений, разве что похолодает в западных областях до +3+7 градусов.

17 февраля в Украине без осадков, в восточных областях и южной части даже будет солнечно.

18 февраля пройдут небольшие дожди или мокрый снег, а вот во второй половине дня в воскресенье на западе и севере осадки прекратятся.

В Киеве суббота будет умеренной: ночью 0-2 мороза, днем +4+6 градусов, без осадков. В воскресенье ночью, утром и в первой половине дня в столице ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ночью будет даже теплее, +3+5 градусов, а в течение дня 18 февраля похолодает до +1+3 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что с 15 февраля в Украину снова придет похолодание.

Читайте также: