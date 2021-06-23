На выходных Украину посетит атмосферный фронт: синоптик рассказала, какую погоду он принесет

До выходных будет жарко.

В Украину на выходных, 26-27 июня, придет атмосферный фронт, который немного ослабит жару и принесет дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В субботу-воскресенье к Украине приблизится атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары везде, кроме Востока Украины, Днепропетровской области и Запорожья", — написала она.

Синоптик добавила, что до выходных в Украине будет держаться жара, которая местами будет достигать +35°. По ее прогнозу, в четверг, 24 июня, отдельные кратковременные дожди возможны лишь в западных областях, южной части, а также затронут Житомирскую и Винницкую области. Однако все же доминирующей в Украине будет сухая воздушная масса.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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