На выходных в Украине будет работать вдвое больше центров массовой вакцинации от коронавируса: список городов

В минувшие выходные, 5-6 июня, работали 14 центров массовой вакцинации в 10 городах.

В Украине на выходных, 12-13 июня, более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 городах и Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В частности, планируется работа:

в Киеве - одного центра;

во Львовской области — 8 центров, из них 3 — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области - 7 центров, из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

в Полтавской области - 5 центров, по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях;

в Херсонской области - 3 центров в Херсоне;

в Черновицкой области - 2 центров в Черновцах;

в Киевской области - 2 центров в Броварах и Белой Церкви;

в Тернопольской области - одного центра в Тернополе;

в Ровенской области - одного центра в Ровно;

в Днепропетровской области - одного центра в Днепре;

в Хмельницкой области - одного центра в Хмельницком;

в Житомирской области - одного центра в Житомире;

в Черкасской области - одного центра в Черкассах;

в Донецкой области - одного центра в Мариуполе.

Отмечается, что осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Стоит отметить, что центры массовой вакцинации открылись 29 мая в Киеве — на базе Международного выставочного центра, Львове — на стадионе "Арена Львов" и в Одессе — 30 мая на стадионе юридической академии. Пока эти центры работают только в выходные дни. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку по телефону или при помощи сообщения, так и всех желающих, которым еще не поступило приглашение. Приоритет отдается пожилым людям.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. За этот период прививки уже получили свыше 1 млн украинцев.

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