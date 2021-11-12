На выходных в Украине станет теплее: прогноз погоды на 13-14 ноября

На выходных в Украине станет теплее: прогноз погоды на 13-14 ноября

13 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности – желтый).

На выходных, 13-14 ноября, в Украине будет сухая и днем довольно теплая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 13 ноября, в стране будет облачная с прояснениями и сухая погода. Ночью и утром в Украине туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° до 1° мороза, в Карпатском регионе местами 2-7° мороза, днем 4-9° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье местами 10-14°.

В воскресенье, 14 ноября, также осадки в Украине не ожидаются. Ветер южный, 3-8 м/с, с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза, днем 4-9° тепла, в Карпатском регионе и на юге страны до 12°.

В Киеве на выходных будет сухо. В субботу ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.

В воскресенье, 14 ноября, в столице ожидается переменная облачность. Ветер южный, 3-8 м/с, с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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