На выходных в Украину придет похолодание: прогноз погоды на 23-24 октября

На выходных в Украину придет похолодание: прогноз погоды на 23-24 октября

В Карпатах прогнозируют мокрый снег.

На выходных, 23-24 октября, в Украине будет сухо, в субботу в большинстве регионов еще будет держаться тепло, а с воскресенья к нам придет серьезное похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 23 октября, в восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, на юге и юго-востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20°. В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла.

В воскресенье, 24 октября, ожидается снижение температуры: ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, на Закарпатье до 11°, на юге страны ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. Без существенных осадков, лишь на крайнем юге страны ночью местами небольшой дождь (в Крыму в течение суток умеренный дождь). Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве на выходных будет сухо. 23 октября температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. В воскресенье, 24 октября, в столицу придет холодная погода: температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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