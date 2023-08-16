На выплаты переселенцам направили более 5,71 млрд грн – Минсоцполитики

Полномасштабное вторжение заставило миллионы украинцев покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы.

Так, 15 августа Министерство социальной политики направило более 5,71 млрд грн на выплату пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Средства поступят более 2,5 млн переселенцев.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

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В ведомстве отмечают, что помощь на проживание для ВПЛ – одна из крупнейших по размеру финансирования из государственного бюджета программ. В этом году на финансирование программы в госбюджете предусмотрено 57 миллиардов гривен.

Добавляется, что 1 августа 2023 г. помощь переселенцам автоматически продлилась до конца января 2024 г. В то же время выплаты были прекращены для граждан, длительно находившихся за границей. В Госпогранслужбе сообщают, что речь идет о более чем 109 тыс. получателях. Более того, теперь выплаты не получают:

граждане, по которым уже зарегистрирован факт смерти – около 9,5 тыс.;

лица, получавшие выплаты в нескольких общинах – почти 9,8 тыс.;

люди, получавшие помощь как ВПЛ, переместились из регионов, в которых уже не ведутся активные боевые действия и не оккупированы РФ, а жилье является невредимым – более 25,6 тыс.

"Такие шаги позволяют государству повысить целевость использования бюджетных средств, направлять их без задержки именно тем, кто в этом нуждается", – подытожили в Минсоцполитики.

Напомним, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с августа будут получать выплаты по новым датам – после 15 и 28 числа ежемесячно, а не 3, 13 и 23 числа, как было раньше. Так что задержки выплат для переселенцев внутри страны нет.

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