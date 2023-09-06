На взятках "погорели" 4 чиновника таможенной службы — фото

Служба безопасности разоблачила на коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала новые коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По результатам оперативных мероприятий были задержаны четыре должностных лица таможенных органов, а чиновницы из налоговой уже сообщены о подозрении.

Правоохранители установили, что руководительница одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в $5 тыс. у местного предпринимателя, побещав возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации.

По материалам СБУ ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Также СБУ задержала таможенников, которые за взятки "помогали" бизнесменам ввозить свои товары "по ускоренной процедуре", а также "обходить" обязательные импортные платежи.

В Одессе задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который "занижал" для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления. Ежемесячно чиновник проводил через схему почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых "оценивал" в $500.

Задержание должностного лица таможни СБУ.

Чиновник таможенной службы и СБУ.

Деньги, обнаруженные у чиновников таможни.

Деньги, обнаруженные у чиновников таможни.

Во Львове задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец", который требовал деньги за несоздание бюрократических препятствий во время таможенного оформления международных отправлений. В случае отказа – угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.

В Житомире перед судом предстанут глава местной таможни и ее подчиненный – начальник отдела контроля таможенной стоимости. Чиновники создали собственную организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за "беспрепятственный" ввоз иностранных товаров в Украину.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Напомним, в Хмельницкой области задержан агент ФСБ, который устанавливал маячок для корректировки ракетного удара по объекту "Укрзализныци" (фото).

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