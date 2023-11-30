На взятках "погорели" 4 судей Киевского апелляционного суда (фото)

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили на получении взяток четырех судей Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро 30 ноября.

Как выяснило следствие, судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это упомянутому судье и трем его коллегам представитель компании должен был дать 35 тыс. дол. взятки.

Когда судья-посредник получил взятку, то 10 тыс. дол. оставил себе, а 25 тыс. дол. положил в коробку из-под виски, чтобы впоследствии передать коллегам. Последние после получения денег разделили их между собой.

Четверо судей Киевского апелляционного суда разоблачены на взятках / Фото: НАБУ

К слову, недавно на безумных взятках были разоблачены два народных депутата Украины и их приспешники. Речь идет о депутатах от "Слуги народа" Андрее Одарченко и от партии "За майбутнє" Сергее Лабазюке.

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