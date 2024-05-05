"На**й эту церковь охранять": полицейская из Одессы попала в скандал (видео)

В полиции Одесской области уже отреагировали на скандал и заверили, что сотрудница будет уволена.

В Сети опубликовали видео полицейской из Одессы, которая возмущалась, что ее поставили на охрану порядка в церкви.

"На** ту церковь охранять, там от силы — 30 человек. Ну прилетит туда, и что. Ничего страшного. Это же не минус 100 человек, это всего лишь минус 30", — говорила на видео полицейская.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

В полиции Одесской области уже отреагировали на скандал.

"Сегодня, 5 мая, во время мониторинга Интернета в одном из пабликов было обнаружено видео с выражениями полицейской относительно недовольства обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и безразличием к возможным обстрелам и гибели граждан. Это сообщение, которое она сбросила для своих друзей в частную группу стало достоянием пабликов", – говорится в сообщении.

Сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена. В полиции рассказали, что работать у них девушка начала всего месяц назад.

"Такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства", — заверили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Балте похоронили 21-летнего полицейского, погибшего в результате удара РФ по Одессе.

Читайте также: