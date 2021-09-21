"На**й Украину": сестра Сенцова заявила, что прожила 5 лет ада и возвращается домой

"На**й Украину": сестра Сенцова заявила, что прожила 5 лет ада и возвращается домой

Женщина также "послала" и своего брата.

Двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что пережила в Украине 5 лет ада и возвращается домой.

Об этом Наталья Каплан написала в Facebook.

"На**й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", — написала Каплан.

Скриншот зі сторінки Наталії Каплан у Facebook

В комментариях женщина отметила, что она написала все, что думает об Украине и одновременно нецензурно высказался и о своем брате Олеге Сенцове. После волны критики Каплан заявила, что украинцам она чужая и пообещала "не сдаваться Путину".

Скриншот со страницы Натальи Каплан в Facebook

Как известно, у Наталья Каплан раньше жила в России, украинское гражданство ей дал пятый президент Украины Петр Порошенко. Тогда женщина радовалась этому и даже опубликовала сообщение на украинском языке.

Скриншот со страницы Натальи Каплан в Facebook

Также женщина активно поддерживала своего двоюродного брата Олега Сенцова и даже получила за него премию в Европарламенте.

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