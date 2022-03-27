На ядерной установке в Харькове после вражеских обстрелов обнаружили повреждение

Продолжение обстрелов площадки ЯПУ может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.
В Харькове после обследования ядерной установки "Источник нейтронов" обнаружили повреждения здания, вызванные вражескими обстрелами.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Так, в частности, выявлены значительные повреждения теплоизоляционной обшивки здания ЯПУ "Источник нейтронов" и частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки.
Как отмечается, в настоящее время существует высокая вероятность новых повреждений ядерной установки из-за постоянных обстрелов российскими войсками района расположения ядерной установки.
Следует отметить, что по состоянию на 27 марта ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние, ее внешнее электроснабжение отсутствует. Радиационная обстановка на площадке в пределах нормы, а персонал пытается устранить последствия боевых действий и поддержать работу оборудования ядерной установки, на сколько это возможно в условиях постоянных обстрелов и бомбардировок площадки.
"Продолжение обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", — подчеркнули в Государственной инспекции ядерного регулирования.
Напомним, ранее, 26 марта, ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове в очередной раз попала под российские обстрелы.
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