На юге и востоке ВСУ "очень активно уничтожают врага": главное из обращения Зеленского

Президент заверил, что у окупантов не будет никаких шансов остаться на украинской земле.
Президент Владимир Зеленский вечером 20 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Обстрел Херсона
Зеленский рассказал о сегодняшнем обстреле оккупантами Херсона, в результате которого пострадали спасатели. Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны артиллерией окупантов. Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб.
Глава государства заверил, что украинские воины обязательно ответят оккупантам за это и другие преступления.
Ситуация на фронте
Президент сообщил, что сейчас украинские защитники на юге и востоке "очень активно уничтожают врага".
"Запорожье, Донетчина – вы молодцы, ребята", – сказал он.
Конференции по восстановлению Украины
В Лондоне начались первые встречи в рамках конференции по восстановлению Украины.
"Уже состоялись дискуссии в Швейцарии и Германии, во Франции и Италии. Есть работа разного уровня ради нашего восстановления. И мы направляем эту работу так, чтобы наше восстановление, наше восстановление стало не только проектами строительства, а глобальным проектом защиты", — отметил Зеленский. .
Завтра на лондонской конференции он представит часть плана по трансформации Украины. Полный же план будет представлен позже в этом месяце уже в Украине.
"Восстановленная Украина, трансформированная Украина, укрепленная Украина – это носитель безопасности и гарант безопасности, это защищенность от любых форм российского террора и защита от любых повторений российской агрессии", – подытожил глава государства.
Ранее президент Зеленский заверил, что в Украине ни один "Петриот" не уничтожен.
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