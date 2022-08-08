На юге и востоке — жара, на западе и севере — дожди: прогноз погоды в Украине на вторник, 9 августа

Во вторник, 9 августа, на юге и востоке Украины будет жарко, а на западе и севере - дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 9 августа на Закарпатье и Прикарпатье, днем местами и в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, днем 21-26°, на остальной территории ночью 15-20°, днем 27-32°, на юге и востоке местами 35-37°.

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9 августа в Волынской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 9 августа будет без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 25°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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