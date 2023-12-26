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На юге объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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На юге объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Укрытие

Воздушная тревога была объявлена на Днепропетровщине, Кировоградщине и Херсонщине.

На юге Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Из-за ракетной опасности воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях.

В 1:41 Воздушные силы сообщили об отбое опасности на Днепропетровщине.

Напомним, ранее сообщалось, что в небе над Днепропетровщиной в Криворожском районе сбили ракету.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине украинские военные уничтожили 4 вражеских беспилотника.

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Дата публикации
Просмотры
2
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