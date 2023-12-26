На юге объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога была объявлена на Днепропетровщине, Кировоградщине и Херсонщине.
На юге Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
Из-за ракетной опасности воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях.
В 1:41 Воздушные силы сообщили об отбое опасности на Днепропетровщине.
Напомним, ранее сообщалось, что в небе над Днепропетровщиной в Криворожском районе сбили ракету.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине украинские военные уничтожили 4 вражеских беспилотника.
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