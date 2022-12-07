На юге оккупанты начинают отбирать имущество людей, выехавших из оккупации

Во временно оккупированном Приморске в Запорожской области оккупанты собираются "национализировать" имущество украинцев, выехавших из города после его оккупации.

Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".

Захватчики расклеили по городу объявления с уведомлением, что владельцам имущества необходимо обратиться в оккупационную администрацию с документами. Иначе дома украинцев угрожают признать бесхозяйственным и отобрать.

"Враг практикует схему объявления имущества, которое они хотят отжать, якобы "бесхозяйственным". Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов", — говорится в сообщении.

В списке есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество. Относительно пустых квартир, в городах области оккупанты собирают информацию через руководителей ОСМД.

Напомним, россияне в Мариуполе также составляют списки недвижимого имущества, которое они собрались "национализировать". Речь идет о домах, владельцы которых выехали из города из-за прихода российских террористических войск.

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